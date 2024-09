György Bakondi: In Sachen Migration hatten die Ungarn recht

In internationalen Foren, bei diplomatischen Treffen und in den Medien hört man immer öfter, dass die Ungarn Recht hatten, als sie sagten, dass die illegale Einwanderung nicht die Lösung, sondern das eigentliche Problem sei, sagte der Chefberater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit am Samstagabend in der Sendung des Nachrichtensenders M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

György Bakondi sagte, dass jährlich eine Million Menschen versuchten, illegal nach Europa einzureisen, und dass sie ihre Identität nicht nachweisen könnten. Ein großer Teil derjenigen, denen der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde, versuche nicht, sich zu integrieren, zu arbeiten und sich an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Dies hat zu Spannungen in der öffentlichen Sicherheit und in der Gesellschaft geführt. Einige Flüchtlinge erhielten mehr Sozialleistungen als Rentner, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hätten, fügte er hinzu.

Er betonte, dass die sozialen Spannungen auch politische Folgen hätten. Die konservativen nationalistischen und patriotischen Parteien hätten bei den Wahlen sehr gut abgeschnitten, was zeige, dass die Toleranz der Öffentlichkeit ein Niveau erreicht habe, auf das die herrschende Elite nun reagieren müsse. Einer Umfrage zufolge würden sich 50-70 % der jungen Menschen in den nordafrikanischen Ländern für die Auswanderung entscheiden. „In Nigeria oder Uganda wären diese Zahlen noch schlimmer“, so György Bakondi. Er sagte, dass die Daten über das griechisch-türkische Grenzgebiet überwacht werden, weil Menschen, die dort ankommen, später in der Nähe der ungarischen Grenze durch Menschenschmuggler auftauchen.