V4-Festival bietet über 100 Programme

Das VéNégy-Festival (Visegrad Four) und das Theatertreffen werden vom 22. bis 25. Juni in Nagymaros in Nordungarn eine Mischung aus Theater- und Musikproduktionen, Workshops, Filmvorführungen, Kunstausstellungen und Volkstanzvorführungen bieten, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Festival hat sich in den letzten zehn Jahren zur größten Veranstaltung dieser Art in der Donauknie-Region entwickelt und wird über 100 Programme auf acht Bühnen bieten, sagte Domonkos Márk Kiss, der Direktor des Festivals, auf einer Pressekonferenz. Auf dem Programm stehen unter anderem die niederländische Supergruppe Kraak&Smaak und die Soul-Diva Sharon Kovacs, die österreichische Nachwuchsband Cari Cari, die slowakische Gruppe Lash&Grey, die polnische Gruppe Ina West, die tschechische Gruppe Kill the Dandies! und die in Ungarn sehr beliebte Gruppe Halott Pénz und die Bagossy Brothers, sagte er.

In der Theaterszene wird die weltberühmte polnische Gruppe Song of the Goat mit einer Rock-Oper-Version von Sophokles‘ Antigone auf die VéNégy-Bühne zurückkehren. Ein weiteres polnisches Highlight ist eine spektakuläre, mehrfach preisgekrönte Aufführung des KTO-Theaters.