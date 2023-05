Der in deutschem Besitz befindliche Stahlkonstruktionshersteller Termelés-Logistic-Centrum (TLC) hat am Freitag eine Investition von 21 Mrd. Forint (56,4 Mio. EUR) an seinem Standort in Litér, Westungarn, eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staat unterstützte die Investition, durch die 80 Arbeitsplätze geschaffen werden, mit 2,2 Milliarden Forint, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Einweihung.