Orbán erörtert Ungarns digitale Entwicklung mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom

Ministerpräsident Viktor Orbán diskutierte am Freitag in Budapest mit Timotheus Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden des deutschen Telekommunikationsriesen Deutsche Telekom, über die Aussichten, Herausforderungen und Erfolge der digitalen Entwicklung in Ungarn, wie sein Pressechef mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán und Höttges waren sich einig, dass die Digitalisierung für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit Ungarns und Europas von „zentraler Bedeutung“ sei, und betrachten sich gegenseitig weiterhin als „strategische Partner“ in diesem Bestreben. Die Förderung von Investitionen und die Unterstützung der Infrastrukturentwicklung seien von grundlegender Bedeutung für die Erreichung der Ziele der Digitalen Dekade 2030 der Europäischen Union, sagten sie.