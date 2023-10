Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, und Gao Weijie, CEO von Huawei Technologies Hungary and the Western Balkans, unterzeichneten am Donnerstag eine Absichtserklärung zur weiteren Vertiefung der 2013 von der ungarischen Regierung und Huawei begonnenen strategischen Zusammenarbeit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nagy ist Teil der Delegation von Ministerpräsident Viktor Orbán, die anlässlich des dritten Seidenstraßenforums für internationale Zusammenarbeit nach China reiste. Beide Seiten waren sich einig, dass die digitale Transformation der Wirtschaft ein Bereich von strategischer Bedeutung ist, der für Ungarn erhebliche Chancen bietet. Um diese zu nutzen, wird Huawei zukunftsweisende Beziehungen zu Akteuren des technologischen Ökosystems Ungarns aufbauen, und Neumann Non-Profit und professionelle Kooperationsforen wie die 5G Koalition und die Artificial Intelligence Coalition werden Huawei als Partner bei der Förderung der digitalen Transformation betrachten.

In dem Dokument heißt es, dass Ungarn sich für die Schaffung von Energiesouveränität, den grünen Übergang und die Nutzung erneuerbarer Energien einsetzt. Ungarn zählt auf die Zusammenarbeit mit Huawei, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der damit verbundenen digitalen Technologien und intelligenten Energiesysteme, die zur Stärkung einer effizienteren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Energieerzeugung und -nutzung eingesetzt werden können, heißt es weiter. Im Rahmen der Absichtserklärung wird sich Huawei an der Entwicklung von Ladesystemen und Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Ungarn beteiligen, um ein qualitativ hochwertiges, sicheres und zuverlässiges Netz in dem Land bereitzustellen.

Der Minister erklärte, Ungarn wolle bis 2030 zu den zehn leistungsstärksten Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Bezug auf die digitale wirtschaftliche und soziale Entwicklung gehören, und Huawei könne dabei eine wichtige Rolle spielen.