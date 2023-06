Szijjártó und Rosatom-Chef besprechen Ausbau von Paks

In Kürze werden weitere Vorarbeiten zur Vorbereitung des Standorts für die Erweiterung des ungarischen Kernkraftwerks Paks beginnen, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach Gesprächen mit Alexey Likhachev, dem Chef von Rosatom, in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó begrüßte die Zustimmung der Europäischen Kommission zu den Änderungen an den Verträgen für die Erweiterung des Kraftwerks, die es ihm zufolge ermöglichen, den Bau der beiden neuen Blöcke zu beschleunigen, wobei das Projekt die strengsten Vorschriften für die nukleare Sicherheit anwendet, so eine Erklärung des Außenministeriums. Der Minister wies darauf hin, dass die Arbeiten zur gründlichen Vorbereitung des Standorts zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs der neuen Blöcke Anfang Juli beginnen werden. Szijjártó sagte, sowohl er als auch der Rosatom-Chef hätten sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die beiden neuen Blöcke zu Beginn des nächsten Jahrzehnts in Betrieb genommen werden können. „Wir haben es bisher geschafft, dass keine Sanktionen gegen den Kernenergiesektor verhängt werden“, sagte er. „Gleichzeitig wissen wir sehr wohl, dass es Sanktionen nicht nur in schriftlicher, sondern auch in ungeschriebener Form gibt.“ Szijjártó forderte ausländische Akteure, die seiner Meinung nach „das Ausbauprojekt blockieren oder verlangsamen wollen“, auf, dies nicht zu tun, weil „sie scheitern werden“ und weil „wir nicht akzeptieren können, dass sie die Sicherheit unserer Energieversorgung gefährden.“