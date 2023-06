Menczer: Paks 2 entscheidend für Ungarns Energiesicherheit

Das Projekt zum Ausbau des Kernkraftwerks Paks ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiesicherheit Ungarns und seiner Fähigkeit, die Energiekosten für die Verbraucher niedrig zu halten, sagte ein Regierungsbeamter und reagierte damit auf einen Bericht, wonach die Ukraine den Bau von Paks 2 behindern wolle – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Energieversorgung sei eine nationale Zuständigkeit und eine Frage der Souveränität, schrieb Tamás Menczer, Staatssekretär für bilaterale Beziehungen im Außenministerium, am Freitag auf Facebook und reagierte damit auf eine Erklärung des ukrainischen Ministerpräsidenten, wonach Kiew versuchen würde, das Projekt in seinen Beziehungen zur Europäischen Union zu behindern. „Wer unsere Energiesicherheit angreift, greift unsere Souveränität an“, fügte er hinzu. Menczer bezeichnete es als „seltsam und inakzeptabel“, dass die Ukraine versucht, die Energiesicherheit eines NATO- und EU-Mitgliedsstaates zu untergraben, wenn sie eine Mitgliedschaft in diesen Organisationen anstrebt.

Es sei „entsetzlich“, dass die Ukraine versuche, die Energieversorgung des ungarischen Volkes zu gefährden, während Ungarn „die größte humanitäre Operation in seiner Geschichte“ durchführe und „mehr als eine Million Menschen“ aufnehme, während 1.300 ungarische Schulen und Kindergärten Flüchtlingskinder aufnähmen. Diese „merkwürdige Art des Dankes des ukrainischen Ministerpräsidenten“ würde die Energiesicherheit Ungarns zerstören, sagte er. „Das werden wir nicht zulassen, nicht einmal von ihm. Wir werden die Energiesicherheit Ungarns gegen alle Angriffe und jeden Druck schützen“, sagte Menczer.