Wie wichtig die Kernenergie für die Versorgungssicherheit und einen umweltfreundlichen Übergang ist, wurde durch die „größte Energiekrise aller Zeiten“ in Europa deutlich, sagte der ungarische Außen- und Handelsminister in Prag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem 7. Mittel- und Osteuropäischen Kongress der Nuklearindustrie forderte Péter Szijjártó die Europäische Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Kernenergie durch die Sanktionen, die nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar gegen Russland verhängt wurden, „in keiner Weise“ eingeschränkt werde, so das Ministerium. Die Ausnahme wurde bei der Verabschiedung der Sanktionen erklärt, und alle EU- und nationalen Institutionen sollten dies respektieren, sagte Szijjártó. „Die Verzögerung oder Behinderung von Investitionen in die Kernenergie kann die Souveränität der europäischen Staaten beeinträchtigen, für die die Energiesicherheit ein Schlüsselelement ist“, sagte Szijjártó. Ungarn betrachtet die Kernenergie und die Aufrüstung seines Kernkraftwerks in Paks als Schlüssel zu seiner Energiesicherheit, und die Institutionen, die die Arbeiten verzögern, schaden seiner Souveränität, sagte er. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Brüsseler Sanktionspolitik stehe Europa nun vor der „schwersten Energiekrise seiner Geschichte“, die die Energiesicherheit des Kontinents in Frage stelle, sagte er.