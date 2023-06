Ungarn: Malteser Hilfsorganisation schickt Hilfsgüter in die überschwemmte Region in der Ukraine

Das erste Hilfspaket der ungarischen Malteser Hilfsorganisation für die nach der Sprengung des Staudamms von Nowa Kachowka überschwemmten Gebiete in der Ukraine ist nach Angaben der Hilfsorganisation am Freitag angekommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Weitere humanitäre Hilfspakete würden in den nächsten Tagen folgen. Das Paket vom Freitag umfasse 10 Tonnen Lebensmittel, Hygieneartikel, 70 Betten und Matratzen sowie Benzin- und Dieselheizungen, teilte die Hilfsorganisation mit und fügte hinzu, dass die Hilfe von den ukrainischen Behörden in der Region Cherson entgegengenommen und verteilt werde. Die nächste Tranche wird nach Saporischschja geschickt, wo sie von lokalen zivilen Gruppen entgegengenommen und an die Evakuierten übergeben wird, so die Hilfsorganisation. In der nächsten Woche wird eine Lkw-Ladung mit Hilfsgütern auch nach Odessa gehen, wo viele Menschen aus den überschwemmten Gebieten untergebracht sind, fügten sie hinzu.