Dömötör: Genehmigung des Plans zur Verteilung von Migranten zeigt die schlimmste Seite der Brüsseler Politik

Die Verabschiedung eines Standpunkts zur Verteilung von Migranten durch die Innenminister der Europäischen Union habe „die schlimmste Seite der Brüsseler Politik“ gezeigt, sagte ein parlamentarischer Staatssekretär am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Gegensatz zum vorherigen Plan der EU für die Verteilung von Migrantenquoten würde die neue Version von den Mitgliedsstaaten, die sich weigern, Migranten aufzunehmen, verlangen, einen Gegenwert von 8 Millionen Forint (22.000 Euro) pro Migrant zu zahlen, sagte Csaba Dömötör in einem auf Facebook geposteten Video. „Sie nennen dies einen Beitrag, aber in Wirklichkeit ist es eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Forint“, fügte er hinzu.

Der Vorschlag würde die Verteilung der Asylverfahrenskapazitäten regeln, wobei Ungarn 28 % aller Grenzverfahren durchführen müsste, so Dömötör. „Der Großteil dieser Verfahren müsste nicht von Griechenland oder Italien durchgeführt werden, sondern von uns“, fügte er hinzu. „Die Entwicklung dieser Woche zeigt die schlimmste Seite der Brüsseler Politik, denn sie entscheiden über unsere Köpfe hinweg auf Kosten unserer Zukunft und nehmen uns das Recht, zu entscheiden, mit wem wir leben wollen“, sagte der Staatssekretär und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung dies nicht unterstütze. „Es wird weitere Gespräche geben, und wir sind bereit für die Debatten“, sagte Dömötör. „Wir können nicht zulassen, dass sie uns diesen Plan aufzwingen.“