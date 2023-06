Szijjártó: Ungarn und China sind strategische Partner

Ungarn und China sind „strategische Partner“, sagte Außenminister Péter Szijjártó in einer Videobotschaft, die am Samstag auf Facebook veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zusammenarbeit mit China bringe „viele Vorteile“ mit sich, sagte er und würdigte die Entscheidung, Ungarn als Ehrengast zur World Power Battery Conference in der chinesischen Stadt Yibin einzuladen. Szijjártó bezeichnete die Politik der Ostöffnung der Regierung, die eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit Ländern in Asien anstrebt, als „große Erfolgsgeschichte“. Zu dieser Politik gehörten auch Anreize für chinesische Investoren, Ungarn mit seinem investitionsfreundlichen Umfeld und dem niedrigen Körperschaftssteuersatz als Standort für ihre Niederlassungen in Europa zu wählen, fügte er hinzu. Chinesische Unternehmen bildeten 2020 die größte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn, und sie werden auch in diesem Jahr wieder den ersten Platz einnehmen, sagte er. Ungarn sei zu einem „Treffpunkt“ für Investoren aus dem Osten und dem Westen geworden, fügte er hinzu und verwies auf chinesische Batteriehersteller, die ihre Aktivitäten nach Ungarn verlegt haben.

Es sei eine „große Ehre“, die Investitionen der chinesischen Batteriehersteller CATL und EVE Energy in Ungarn anzukündigen, sagte er und fügte hinzu, dass eine lokale Investition eines weiteren großen Herstellers von Elektroautobatterien bald angekündigt werde. Ungarn ist jetzt der viertgrößte Batteriehersteller der Welt und wird zum zweitgrößten werden, wenn die geplanten Investitionen abgeschlossen sind, sagte er. Batterien seien Ungarns Exportschlager und hätten im vergangenen Jahr zum Exportrekord des Landes beigetragen, fügte der Außenminister hinzu. Er dankte den chinesischen Investoren für ihr Vertrauen in Ungarn und die ungarische Bevölkerung und sagte, das Land werde chinesischen Investoren weiterhin Anreize bieten, ihre bestehenden Kapazitäten zu erweitern oder neue Fabriken in Ungarn zu errichten.