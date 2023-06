Gál: EU-Migrantenquoten für Ungarn inakzeptabel

Ungarn hält die Wiedereinführung der obligatorischen EU-Quoten für die Umverteilung von Migranten und die geplante „Bestrafung“ von Mitgliedstaaten, die sich weigern, Migranten aufzunehmen, für „inakzeptabel“, sagte Kinga Gál, eine Europaabgeordnete der regierenden ungarischen Fidesz, am Mittwoch in Straßburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gál kommentierte die Verabschiedung eines allgemeinen Standpunkts zur Migrationsreform in Brüssel in der vergangenen Woche mit einfacher Mehrheit, was sie als „Coup“ bezeichnete. Das neue Quotensystem sei eine „Einladung“ für Migranten, sich auf den Weg nach Europa zu machen, da sie wüssten, dass sie unter den Mitgliedsstaaten umverteilt würden, anstatt in ihr Herkunftsland zurückgeschickt zu werden, so Gál gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. „Anstatt sich auf die obligatorischen Quoten zu konzentrieren, muss die EU offen erklären, dass die illegale Migration gestoppt und die Außengrenzen der Union gestärkt werden müssen“, sagte Gál. Die EU habe „aus den Fehlern, die sie seit der Migrationskrise 2015 gemacht hat, nichts gelernt“, fügte sie hinzu. „Ungarn wird mit allen Mitteln gegen die Umverteilungsquoten für Migranten kämpfen und dabei berücksichtigen, dass die Ungarn in einem nationalen Referendum die Aufnahme illegaler Migranten abgelehnt haben“, sagte sie.