EDF wird ungarische Verteidigungsindustrie stärken

Der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) könnte die Entwicklung der ungarischen Verteidigungsindustrie vorantreiben, sagte Imre Porkoláb, der Beauftragte des Verteidigungsministeriums für Innovation, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer EDF-Werbeveranstaltung in Budapest sagte Porkoláb, die Europäische Verteidigungsfazilität verfüge über 8 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021-27. Er sagte, Ungarn werde die durch den EDF gebotenen Kooperationsmöglichkeiten nutzen und fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit die Bemühungen um den Wiederaufbau der ungarischen Verteidigungsindustrie durch die Einbeziehung neuer Partner in die Entwicklung von Fähigkeiten grundlegend beschleunigen könne. Er verwies auf die ungarische Wissensbasis in den Bereichen Forschung und Innovation und forderte eine aktive Rolle in laufenden und künftigen Programmen.