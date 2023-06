EU-Gerichtshof: Ungarn erfüllt die EU-Richtlinie über den Zugang zum Asylverfahren nicht

Ungarn hat es versäumt, seine Verpflichtungen aus den EU-Richtlinien zu erfüllen, indem es den Zugang zu internationalen Schutzverfahren für Drittstaatsangehörige in einem neuen Gesetz einschränkte, so der EU-Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Urteil bezieht sich auf das Gesetz, das Ungarn 2020 nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verabschiedet hat. Danach müssen Asylsuchende aus einem Drittstaat, die sich auf ungarischem Staatsgebiet einschließlich der Grenzen aufhalten, zunächst eine Absichtserklärung bei der ungarischen Botschaft in Belgrad oder Kiew abgeben. Die Europäische Kommission hat den Fall vor das Luxemburger Gericht gebracht, weil die EU-Richtlinien über das Recht auf Zugang zu Verfahren zur Gewährung und Aberkennung von internationalem Schutz nicht eingehalten wurden. In seinem am Donnerstag verkündeten Urteil stellte das Gericht fest, dass das ungarische Gesetz Drittstaatsangehörige daran hindert, ihr Recht auf ein Asylverfahren gemäß den Richtlinien der EU-Charta im ungarischen Hoheitsgebiet wahrzunehmen. Das Gericht erklärte, dass die Mitgliedstaaten in Ausnahmefällen neue Regeln für die Einreichung von Asylanträgen aufstellen können, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten in ihrem Hoheitsgebiet einzudämmen, fügte jedoch hinzu, dass diese Regeln nicht „unverhältnismäßig“ sein dürfen. Die im ungarischen Gesetz enthaltenen Beschränkungen können nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass sie im Rahmen von Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, insbesondere zur Bekämpfung der Ausbreitung der Pandemie, eingeführt wurden. Indem Ungarn von Drittstaatsangehörigen verlangt, sich einem Verfahren bei einer ungarischen Auslandsvertretung zu unterziehen und eine Einreisegenehmigung zu erhalten, hat es gegen seine Verpflichtungen aus dem EU-Recht verstoßen, so das Gericht in seinem Urteil.

Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, nannte es „bedauerlich“, dass das Luxemburger EU-Gericht entschied, dass die ungarischen Asylvorschriften gegen EU-Richtlinien verstoßen, und argumentierte, dass das Straßburger Gericht die Vorschriften zuvor genehmigt habe. Das Luxemburger Gericht, so Gulyás auf einer Pressekonferenz der Regierung, habe das Asylgesetz falsch interpretiert. Er sagte, die Europäische Kommission habe es – trotz der Aufforderung des Europäischen Rates – versäumt, einen Rechtsrahmen zu formulieren, der die Trennung von Asyl und Migration erlaube. „Wenn sie die beiden nicht trennen können, werden alle nach Europa kommen“, sagte er.