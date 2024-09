Europarat fordert Ungarn auf, die kollektive Abschiebung von Asylbewerbern zu beenden

Das Ministerkomitee des Europarats hat Ungarn aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Asylsuchende Zugang zu legalen Einreisemöglichkeiten erhalten und die Praxis der Sammelabschiebungen nach Serbien beendet wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerkomitee untersuchte die Umsetzung von drei Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Fällen, die Asylsuchende betrafen, heißt es in einer Erklärung. Das Komitee stellte fest, dass die ungarischen Behörden es versäumt hatten, das Risiko von Misshandlungen abzuschätzen, bevor sie die fraglichen Asylsuchenden nach Serbien auswiesen. Er forderte Ungarn auf, vor der Abschiebung von Asylbewerbern gründlich zu prüfen, ob diese in Serbien Zugang zu einem angemessenen Asylverfahren haben und ob der Grundsatz der Nichtzurückweisung beachtet wird.

Im Zusammenhang mit einem anderen Fall stellte das Straßburger Gremium fest, dass der EGMR festgestellt hatte, dass Ungarn die Rechte eines Asylbewerbers aufgrund seiner kollektiven Ausweisung verletzt hatte, weil die Behörden dem Einzelnen nicht das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf garantiert hatten. Der Ausschuss forderte die ungarischen Behörden auf, „ihre Anstrengungen zur Reform des Asylsystems zu verstärken, um einen effektiven Zugang zu legalen Einreisemöglichkeiten zu ermöglichen“. Die Mitglieder des Ausschusses äußerten sich auch besorgt über Berichte über fortgesetzte kollektive Abschiebungen nach Serbien. Er forderte die ungarischen Behörden auf, die Praxis der Abschiebung von Asylbewerbern nach Serbien zu beenden, ohne deren Identität festzustellen oder ihre individuelle Situation zu bewerten. Der Ausschuss forderte die Mitgliedstaaten des Europarates auf, die Frage der Umsetzung der betreffenden Urteile bei ihren ungarischen Partnern anzusprechen.