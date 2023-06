Szijjártó: Zusammenarbeit zwischen Audi und Ungarn „echte Erfolgsgeschichte“

Die 30-jährige Zusammenarbeit zwischen Audi und Ungarn sei „eine echte Erfolgsgeschichte“, die auch für die Wirtschaftsleistung des Landes von zentraler Bedeutung sei, sagte Peter Szijjártó, Minister für Außenpolitik und Handel, in einer Rede auf einer Veranstaltung von Audi Hungaria – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Minister sagte, dass es heute in Ungarn intensive Debatten über die möglichen Gefahren von Investitionen in die Elektrofahrzeugindustrie gebe. Nach drei Jahrzehnten sei jedoch allen klar, dass es keinen Grund gebe, sich vor neuen Investitionen zu fürchten, vor allem wenn sich die Investoren an strenge Vorschriften hielten. Szijjártó sagte, es sei keine Übertreibung zu sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen Audi und Ungarn, die auf gegenseitigem Respekt basiere, „eine echte Erfolgsgeschichte“ sei. Der Beginn der Massenproduktion von Elektromotoren sei der Schlüssel zu der Entscheidung der ungarischen Regierung gewesen, Ungarn zu einem strategischen Ziel zu machen, um in der neuen Ära der Autoindustrie führend in Europa zu bleiben.

„Und nun sind wir im Jahr 2023, wenn Audi sagen kann, dass es eines der größten Unternehmen in Ungarn ist, das Unternehmen mit dem größten Umsatz und einer der wichtigsten Exporteure“, sagte der Minister. Audi hat 12 Milliarden Euro in Ungarn investiert und ist damit der größte Investor in der ungarischen Automobilindustrie, sagte er.