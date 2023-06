Justizministerin diskutiert in Stockholm über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie

Bei einem Treffen der Justizminister Schwedens, Ungarns, Belgiens und Spaniens mit EU-Justizkommissar Didier Reynders in Stockholm standen Fragen der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ganz oben auf der Tagesordnung, wie die ungarische Justizministerin Judit Varga auf Facebook mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Teilnehmer des Treffens legten vier Ziele fest, um „die hoffnungslos verstrickten Streitigkeiten um die Rechtsstaatlichkeit zu klären“, sagte sie und fügte hinzu, dass klare Standards notwendig seien, um der EU zu helfen, eine Wertegemeinschaft zu werden, die von den Mitgliedsstaaten ausgearbeitet werden solle. Sie fügte hinzu, dass solche Standards auch für die EU-Institutionen festgelegt werden müssten. Sie sagte auch, dass eine „strenge Methodik“ erforderlich sei, um Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit zu identifizieren und sicherzustellen, dass Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie notwendig sind und in einem angemessenen Verhältnis stehen. Anstelle von „Hysterie und Hexenjagden in den Medien“ seien objektive Verfahren erforderlich. Varga warnte, dass die Mechanismen der Rechtsstaatlichkeit nur dann funktionieren, wenn „die Institutionen und die Mitgliedstaaten die Mechanismen berücksichtigen, für die sie entwickelt wurden, und mit ihnen zusammenarbeiten … andernfalls werden sie zu Spaltungen und gegenseitigem Misstrauen führen“. „Die Kultur des Konsenses muss wiederentdeckt werden“, fügte sie hinzu. Ungarn werde während seiner EU-Präsidentschaft in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres hart daran arbeiten, die Grundwerte der EU, wie etwa die Rechtsstaatlichkeit, zu erhalten und zu stärken, so Varga.