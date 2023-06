Szijjártó: Es ist nicht richtig, dass die EU ihr ganzes Geld der Ukraine geben will

Die Ungarn sind sich darüber im Klaren, dass es für Europa eine Tragödie wäre, wenn sich die Instabilität auf dem Balkan ausbreiten und den Frieden gefährden würde, sagte Außenminister Peter Szijjártó am Donnerstag, während die ganze Aufmerksamkeit auf Kiew gerichtet ist und die Europäische Union „ihr ganzes Geld der Ukraine gibt“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn hat 300 Millionen Forint (800.000 EUR) für die Entwicklung der Verteidigungsfähigkeit von Bosnien-Herzegowina zur Verfügung gestellt, sagte der Minister gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien in Sarajevo. Das Geld werde aus Mitteln umgeschichtet, die ursprünglich für die Finanzierung der NATO-Sicherheitskräfte in Afghanistan vorgesehen waren, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, es liege im vitalen Interesse Europas, dass es nicht zusätzlich zum Krieg in der Ukraine mit einer weiteren Sicherheitsherausforderung konfrontiert werde. In seinem derzeitigen Zustand sei der Kontinent nicht in der Lage, zwei sicherheitspolitische Herausforderungen auf einmal zu bewältigen, fügte er hinzu. Er sagte, der Krieg in der Ukraine mache die Sicherheit auf dem Balkan umso wichtiger, daher sollte die EU ernsthafte Schritte unternehmen, um Stabilität und Frieden auf dem Balkan zu unterstützen. „Es ist auffällig, dass dies in Europa nicht ganz verstanden wird, da die ganze Aufmerksamkeit auf Kiew gerichtet ist. Ohne Frieden und Stabilität in Bosnien-Herzegowina wird es auch keinen Frieden und keine Stabilität auf dem Balkan geben“, sagte Szijjártó.