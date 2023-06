Fitch bestätigt Ungarns „BBB“-Rating mit negativem Ausblick

Fitch Ratings hat das „BBB“-Rating für Ungarn mit negativem Ausblick bestätigt. „Ungarns Ratings werden durch starke strukturelle Indikatoren im Vergleich zu anderen Ländern mit einem BBB-Rating, ein durch Investitionen angetriebenes Wirtschaftswachstum und solide Netto-Direktinvestitionen gestützt“, so Fitch in einem am Freitag veröffentlichten Bericht – informiert die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Dem stehen eine im Vergleich zu anderen Ländern hohe Staatsverschuldung, eine Reihe unorthodoxer fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen und eine Verschlechterung der Governance-Indikatoren in den letzten Jahren gegenüber“, so Fitch weiter. „Der negative Ausblick auf das Rating spiegelt die Risiken in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der makroökonomischen Politik wider“, sagte Fitch und verwies auf die Kosten der Unterstützungsmaßnahmen im Energiesektor, sektorale Steuern auf unerwartete Gewinne und die hohe Inflation. „Die Übertragung der Geldpolitik wird durch die angestrebten Obergrenzen für Hypothekenzinsen behindert“, so Fitch weiter.

Fitch sagte, Ungarns Außenhandelsposition habe sich in diesem Jahr aufgrund der sinkenden Kosten für Energieimporte „erheblich verbessert“, aber die hohe Energieabhängigkeit des Landes von Russland bleibe „ein wichtiger Risikofaktor“. Fitch geht weiterhin davon aus, dass Ungarn eine Einigung über den Zugang zu den Finanzmitteln der Europäischen Union erzielen wird, sagte jedoch, dass der Zeitpunkt und der Umfang der Überweisungen aus Brüssel ungewiss bleiben. „Die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen der EU und Ungarn stimmen mit unserer Ansicht überein, dass die Auszahlung der Mittel aus der Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (Recovery and Resilience Facility) nicht vor Ende des dritten Quartals 2023 zu erwarten ist“, heißt es weiter. Fitch geht davon aus, dass die jährliche Inflation in Ungarn, die im Januar einen Höchststand von 26,2 % erreichte, bis Ende 2023 auf 8-10 % sinken wird, unterstützt durch Basiseffekte, nachlassende globale Rohstoffpreise, eine nachlassende Binnennachfrage und einen stärkeren Forint. Fitch prognostiziert ein Haushaltsdefizit von 4,1 % des BIP im Jahr 2023, was etwas über dem Regierungsziel von 3,9 % liegt.