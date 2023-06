Keltische Volksmusik auch in Balatonszárszo zu hören

Bereits zum dreizehnten Mal fand im Csukás-Theater in Balatonszárszó ein internationales Chortreffen statt – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Neben dem lokalen Chor „Soli Deo Gloria“ traten auch Chöre aus Törökbálint, Budapest und Serbien auf, berichtet sonline.hu. Auch moderne Schlager und Filmmusik gehörten zum Repertoire.

Das erste Treffen wurde vor 13 Jahren auf Anregung des damaligen Bürgermeisters organisiert, mit dem Ziel, den Einwohnern der Gemeinde und der Umgebung eine Freizeitbeschäftigung zu bieten und Kontakte mit Chören aus dem In- und Ausland zu knüpfen, sagte Irén Cziberéné Ráduly, Chorleiterin des Chors Soli Deo Gloria. Sie fügte hinzu, dass die Interpreten nach der Aufführung an einem Abendessen mit spontanem Gesang und Gitarrenbegleitung teilnahmen. Sie wies darauf hin, dass sie das Treffen im nächsten Jahr gerne wieder organisieren würden und dass auch ein amerikanischer Chor in Balatonszárszó auftreten soll.