Vielfältiges Programmangebot in Gyenesdiás

Der Wein- und Badeort Gyenesdiás bietet Groß und Klein abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigungen. Von herrlichen Badestränden mit vielen Sportmöglichkeiten über Rad- und Wandertouren bis hin zu Museen und gastronomischen Festivals ist alles dabei.

Am 1. und 2. Juli findet in Gyenesdiás das Brachsen-Fest statt, bei dem sich alles um diesen beliebten Fisch des Balatons dreht. Es wird viel Fisch gebraten und es gibt einen Kochwettbewerb für Fischsuppen. Das kulturelle Rahmenprogramm umfasst Volksmusik, Volkstanz, Blasmusik, Konzerte, Kinderprogramme und einen Kunsthandwerksmarkt.

Am 13. bis 16. Juli lädt Gyenesdiás zum Weinfest ein, auf dem sich die Winzer des Komitates Zala vorstellen und Meisterköche der Region leckere Speisen zubereiten. Das Weinfest erwartet seine Besucher mit einer Wein- und Genussmeile, einem Kunsthandwerksmarkt sowie mit vielfältigen Kultur- und Kinderprogrammen. Am 21. Juli findet am Diás Spielstrand eine abendliche Veranstaltungsreihe für die ganze Familie statt: um 19.00 Uhr beginnt eine Schatzsuche für Kinder mit Wettbewerben und viel Spaß, um 21.00 Uhr können Besucher an Wasser-Aerobic by Night teilnehmen und ab 21.30 Uhr lädt DJ Coly zur Party ein. Familienprogramme finden auch am 22. Juli am Lidostrand statt. Diese beginnen um 16 Uhr mit einem Wettbewerb im Sandburgenbau. Um 16.30 Uhr ist umweltbewusstes Basteln angesagt. Um 17 Uhr folgt ein Geschicklichkeitswettbewerb und um 18 Uhr Blasmusik.