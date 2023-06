Zwei weitere chinesische Unternehmen wollen 35 Milliarden Forint in Ungarn investieren

Mit zwei chinesischen Unternehmen wurden Vereinbarungen über Investitionen in Höhe von insgesamt 35 Mrd. Forint (94,7 Mio. EUR) in Ungarn getroffen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag im nordchinesischen Tianjin. Ziel der Regierung sei es, Ungarn für chinesische Unternehmen zum Investitionsstandort Nummer eins in der Region zu machen, sagte Szijjártó nach Gesprächen mit chinesischen Geschäftsleuten, wie das Ministerium mitteilte. Die neuen Investitionen werden wesentlich zur Aufrechterhaltung des ungarischen Wirtschaftswachstums beitragen und rund 500 Arbeitsplätze schaffen, sagte der Minister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei einer der Investitionen handelt es sich um eine 28 Milliarden Forint teure Fabrik für Verpackungsmaterialien in Ostungarn, die die größten europäischen Getränkehersteller beliefert, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass das Projekt rund 300 Arbeitsplätze schaffen werde. Die Regierung unterstütze die Investition ebenfalls, sagte er, fügte jedoch hinzu, dass die Höhe des staatlichen Zuschusses erst bekannt gegeben werde, wenn das Projekt von der Europäischen Kommission genehmigt sei. Das andere Unternehmen wird 7 Milliarden Forint in die Produktion von Innenraumteilen für die Elektrofahrzeuge von BMW im ostungarischen Debrecen investieren, sagte er und fügte hinzu, dass die Investition etwa 200 Arbeitsplätze schaffen wird.

Chinesische Unternehmen betrachten Ungarn weiterhin als attraktives Investitionsziel, „und unser Ziel ist es, unsere Position als Top-Investitionsziel für chinesische Unternehmen in Mitteleuropa zu halten“, sagte Szijjártó. Chinesische Investitionen hätten wesentlich dazu beigetragen, dass die ungarische Wirtschaft in der letzten Zeit auf Wachstumskurs geblieben sei. Nach 2020 seien chinesische Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Top-Investoren in Ungarn, so Szijjártó, der den Einsatz von Spitzentechnologie und ihren Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen hervorhob. „Und diese Investitionen fließen hauptsächlich in die Elektrofahrzeugindustrie, die, wie wir wissen, die Industrie der Zukunft ist“, sagte Szijjártó. „Das Land, das in der Lage ist, Investitionen in die Elektrofahrzeugindustrie anzuziehen, wird in der kommenden Zeit definitiv erfolgreich sein.“ Szijjártó sagte, es gebe „kein Zurück“, wenn es um die Umstellung der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge gehe, da dies die Entwicklung der europäischen und globalen Wirtschaft in der kommenden Zeit bestimmen werde. Er sagte, der Grund, warum die meisten Investitionen der chinesischen Automobilindustrie in Ungarn getätigt würden, seien die Kapazitäten der deutschen Automobilhersteller, die in Ungarn präsent seien.