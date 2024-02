Gästeübernachtungen in Ungarn steigen im Januar um 11 Prozent im Jahresvergleich

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Januar um 11 % auf 2,1 Millionen, wobei die Zahl der Gäste um 10 % zunahm, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 8,9 %, während die von ausländischen Besuchern um 12 % zunahm. Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben, die 74 % der Gesamtzahl ausmachten, stieg im Jahresvergleich um 9,6 %. Die Übernachtungen in Privatunterkünften und sonstigen Beherbergungsbetrieben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 13 %.