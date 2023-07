Ungarn wird die Zusammenarbeit mit Russland in Bereichen, die nicht unter die EU-Sanktionen fallen, fortsetzen, da dies im nationalen Interesse liegt, insbesondere im Bereich der Energiesicherheit, erklärte der Außenminister nach einem Treffen mit dem russischen Gesundheitsminister am Mittwoch in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Russland bleibe ein zuverlässiger Partner bei der Lieferung fossiler Brennstoffe, ohne die es „physisch unmöglich“ wäre, die Nachfrage in Ungarn zu decken, sagte Péter Szijjártó nach Gesprächen mit Michail Muraschko. Im Rahmen eines langfristigen bilateralen Vertrags hat Russland in diesem Jahr 2,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas geliefert. „Es ist zum Teil diesen Lieferungen zu verdanken, dass Ungarn bereits 42 % seines Jahresverbrauchs in Reserven hat, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 23 %.“ Auch die Rohöllieferungen über die Druschba-Pipeline sind ununterbrochen und haben 2,2 Mrd. Kubikmeter erreicht, sagte er.

„Ich möchte laut und deutlich sagen, dass Ungarn ein großes Interesse daran hat, seine jahrzehntelange Energiekooperation mit Russland aufrechtzuerhalten.“ Gleichzeitig sei Ungarn bestrebt, seine Ressourcen zu diversifizieren, sagte Szijjártó. Die Regierung unterstütze auch weiterhin Unternehmen, die in Russland außerhalb der von den EU-Sanktionen betroffenen Sektoren tätig seien, „ebenso wie unsere westlichen Konkurrenten“, sagte er. Zu diesen Sektoren gehören das Bankwesen, die Pharmazie und das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie und das Bauwesen, fügte er hinzu.