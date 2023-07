Szijjártó: Ungarns Exporte im ersten Quartal auf Rekordhoch

Die ungarischen Exporte beliefen sich in den ersten vier Monaten auf über 50 Milliarden Euro und erreichten damit einen neuen Rekord, nachdem sie im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen waren, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó, der bei der Eröffnung des Außenwirtschaftstreffens in Budapest sagte, man erwarte, dass der Rekord in diesem Jahr noch einmal gebrochen werde. Er wies darauf hin, dass Ungarn ein kleines Land mit wenigen Energieressourcen sei, während die Exporte einen grundlegenden Einfluss auf die Wirtschaftsleistung des Landes hätten. Eine Priorität der Außenpolitik sei es, die ungarische Wirtschaftsleistung im Ausland kontinuierlich zu steigern und ungarischen Unternehmen zu helfen, in möglichst viele Märkte einzutreten. „Unter diesem Gesichtspunkt hat sich das institutionelle System der ungarischen Außenpolitik und Außenwirtschaft meiner Meinung nach gut entwickelt“, fügte er hinzu. „Es war eine … gute Entscheidung, den Handel mit der Außenpolitik zu verbinden“, sagte er und fügte hinzu, dass die Außenpolitik tatsächlich die Verbesserung der ungarischen Wirtschaftsleistung und des Lebens der Ungarn ermöglicht habe.

Obwohl 2022 ein „schwarzes Jahr“ gewesen sei, habe Ungarns Wirtschaft in den Bereichen Beschäftigung, Investitionen und Exporte einen dreifachen Rekord aufgestellt. Szijjártó sagte, dass sich die Exporte im vergangenen Jahr auf 142 Milliarden Euro beliefen, womit Ungarn weltweit an 33. Stelle liegt, obwohl es aufgrund seiner Bevölkerungszahl an 95. Stelle rangiert. Die ungarischen Auslandsvertretungen bieten Unternehmen, die in der Lage sind, mit wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen in den Markt eines bestimmten Landes einzutreten, weiterhin jede verfügbare Unterstützung an, sagte er. Seit dem Start des KEPP-Programms im Jahr 2019 haben sich insgesamt 46 Unternehmen dem Programm angeschlossen, und sechs Unternehmen haben am Dienstag Verträge unterzeichnet. Er sagte, diese Unternehmen seien in Sektoren tätig, in denen nach Antworten auf einige der brennenden Probleme der Menschheit gesucht werde, darunter Wassermanagement, Landwirtschaft und die Elektroautoindustrie, in der ungarische Technologien weltweit an vorderster Front stünden.