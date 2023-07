Parlament verabschiedet Haushalt 2024

Das ungarische Parlament hat am Freitag in einer Schlussabstimmung den zentralen Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Haushalt wurde mit 121 Ja-Stimmen und 44 Nein-Stimmen verabschiedet. Er geht von einer BIP-Wachstumsrate von 4 % und einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate von 6 % aus und sieht ein Haushaltsdefizit von 2,9 % des BIP vor. Die Zentralreserven belaufen sich auf 220 Milliarden Forint (573,1 Mio. EUR). Der Haushalt zielt auf eine Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP von 66,7 % zum Jahresende ab. Er sieht Einnahmen in Höhe von 38.240 Mrd. Forint und Ausgaben in Höhe von 40.755 Mrd. Forint vor. Das Defizitziel liegt bei 2.514 Mrd. Forint. Für den Versorgungssicherheitsfonds sind insgesamt 1.340 Mrd. Forint gegenüber 2.579 Mrd. Forint in diesem Jahr vorgesehen, wobei 917 Mrd. Forint für die Beibehaltung niedriger Preise für die Versorgung der Haushalte bestimmt sind. Für den Verteidigungsfonds sind 1.309 Mrd. Forint vorgesehen, gegenüber 842 Mrd. in diesem Jahr, womit die gesamten Verteidigungsausgaben Ungarns auf mehr als die von der NATO geforderten 2 % des BIP steigen. Der Finanzminister hat erklärt, dass mehr als 3.300 Milliarden Forint für die Unterstützung von Familien verwendet werden sollen. Mehr als 3.430 Mrd. Forint sind für das Bildungswesen vorgesehen, und über 6.500 Mrd. Forint werden für die Renten bereitgestellt.