Parlament verabschiedet Ungarns Haushalt für 2023

Das Parlament hat am Dienstag die Hauptzahlen des Haushaltsplans der Regierung für 2023 verabschiedet. Der Gesamthaushalt wurde mit 121 Ja- und 57 Nein-Stimmen verabschiedet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die geplanten zentralen Einnahmen belaufen sich auf 31.352 Mrd. Forint (76,85 Mrd. EUR), denen Ausgaben in Höhe von 33.425 Mrd. Forint gegenüberstehen, wobei ein Defizit von 2.352 Mrd. Forint prognostiziert wird. Die Staatsverschuldung soll 73,8 % des BIP betragen. Der Konjunktur- und der Pandemiefonds im Haushalt 2022 werden im nächsten Jahr durch einen Versorgungsschutzfonds mit 670 Milliarden Forint und einen Verteidigungsfonds mit 842 Milliarden Forint ersetzt. Der Haushalt für die Entwicklung der Europäischen Union sieht Ausgaben in Höhe von 3.407 Milliarden Forint und Einnahmen in Höhe von 2.057 Milliarden Forint vor, was zu einem Defizit von 1.350 Milliarden Forint führt. Der Haushalt sieht 969 Milliarden Forint für die Unterstützung der Kommunalverwaltungen vor, während das System der lokalen Räte mit einem Budget von 4.000 Milliarden Forint ausgestattet wird.