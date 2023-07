Ungarns Verbraucherpreisindex fällt im Juni auf 20,1 Prozent

Die Verbraucherpreise in Ungarn stiegen im Juni um 20,1 %, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mitteilte. Der Verbraucherpreisindex fiel den fünften Monat in Folge, nachdem er im Januar einen Höchststand von 25,7 % erreicht hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Juni um 29,3 % und verlangsamten sich damit gegenüber einem Anstieg von 33,5 % im Vormonat. Die Brotpreise stiegen um 48,6 %, die Eierpreise um 40,1 % und die Preise für Molkereiprodukte um 41,4 %. Die Regierung hatte zuvor die Preise für eine Reihe von Grundnahrungsmitteln, darunter Schweinefleisch, Speiseöl und Mehl, gesenkt, um die Inflation zu dämpfen. Diese Preisobergrenzen sollen nach dem 1. August auslaufen. Die Energiepreise für private Haushalte stiegen um 34,3 %, was auf die seit 1. August geltenden Verbrauchsbeschränkungen für regulierte Versorgungsleistungen zurückzuführen ist. Die Gaspreise stiegen um 43,0 % und die Strompreise um 26,6 %. Die Daten zeigen, dass die Preise für Gebrauchsgüter um 6,1 % gestiegen sind. Die Preise in der Warenkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge umfasst, stiegen um 18,1 %. Die Preise für Kraftstoffe, die für Haushalte bis Anfang Dezember gedeckelt waren, stiegen um 20,2 %. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 18,7 % und die Preise für Bekleidung um 8,8 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 14,4 % und beschleunigten sich damit gegenüber dem Anstieg von 14,3 % im Mai. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 %.

Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, kommentierte die Daten mit den Worten, die gezielten Maßnahmen der Regierung hätten die „sanktionsbedingte Inflation“ in zunehmendem Maße erfolgreich reduziert. Die „sanktionsbedingte Inflation“ in Ungarn sei im Vergleich zu ihrem Höchststand im Januar um ein Fünftel gesunken, sagte Nagy gegenüber der Nachrichtenagentur MTI und fügte hinzu, dass die Inflation den niedrigsten Stand seit September letzten Jahres erreicht habe. Die obligatorischen Rabatte, die die Supermärkte seit Juni regelmäßig auf eine Reihe von Lebensmitteln gewähren müssen, funktionieren und tragen effektiv zur Senkung der Inflation bei, so der Minister, der darauf hinwies, dass die Preisinflation bei Lebensmitteln im Juni im Vergleich zum Vormonat um 4,2 % gesunken ist. In der Zwischenzeit habe die vom Wettbewerbsamt und der Regierung am 1. Juli eingerichtete Online-Preisüberwachungsplattform fast 350.000 Besucher angezogen. Die obligatorischen Rabatte werden ab August von 10 % auf 15 % erhöht, wobei die Grunderzeugnisse, deren Preise bisher reguliert waren, in das System einbezogen werden.