Inflation in Ungarn im November bei 22,5 Prozent

Die Verbraucherpreise in Ungarn sind im November im Jahresvergleich um 22,5 % gestiegen und haben sich damit gegenüber dem Vormonat (21,1 %) beschleunigt, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mitteilte. Die Lebensmittelpreise stiegen um 43,8 %, da die Preise für Brot um 81,8 %, für Eier um 102,9 % und für Molkereiprodukte um 79,0 % anzogen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung hatte zuvor die Preise für eine Reihe von Grundnahrungsmitteln, darunter Schweinefleisch, Speiseöl und Mehl, gesenkt, um die Inflation zu dämpfen. Die Energiepreise für private Haushalte stiegen um 65,9 %, was auf neue Verbrauchsbeschränkungen für regulierte Versorgungspreise zurückzuführen ist, die am 1. August in Kraft traten. Die Gaspreise stiegen um 124,3 % und die Strompreise um 28,3 %. Die Preise für Gebrauchsgüter stiegen um 14,4 %. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 13,8 %. Im Monatsvergleich lag der Verbraucherpreisindex bei 1,8 %.