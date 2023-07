Varga fordert Verfassungsdialog in der EU

Die Debatte über die Rechtsstaatlichkeit kann nur vorankommen, wenn der „politisch motivierte Diskurs“ in der Europäischen Union durch einen „unvoreingenommenen, internationalen Verfassungsdialog“ ersetzt wird, sagte Ungarns Justizministerin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Judit Varga sagte im Vorfeld eines Treffens der EU-Minister am Montag in Brüssel, dass die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten eine Überprüfung des langfristigen Haushalts der Union im Jahr 2020 ausgeschlossen hätten. Die Europäische Kommission habe diese Entscheidung ignoriert, als sie bereits um weitere Mittel gebeten habe, „aber nicht erklären kann, warum das Geld ausgegangen ist“, so Varga. Das Änderungspaket enthält 50 Milliarden Euro, die für die Unterstützung der Ukraine in den nächsten vier Jahren vorgesehen sind, allerdings ohne zu klären, wie viel von diesen Geldern als Hilfe und wie viel als Darlehen gewährt werden soll, sagte sie. Die Europäische Kommission hat außerdem weitere Zahlungen von den Mitgliedstaaten für Verwaltungskosten gefordert, „selbst wenn die Mitgliedstaaten die Last der durch die Sanktionen gegen Russland verursachten Inflation und die wirtschaftlichen Herausforderungen einer Energiekrise zu tragen haben“, fügte die Ministerin hinzu. Gleichzeitig sagte Varga, der „größte prinzipielle Fehler“ sei, dass die Gelder zu einem Zeitpunkt angefordert würden, zu dem einige Mitgliedstaaten, darunter Ungarn, noch keine Gelder aus der Resilienz- und Wiederaufbaufinanzierung erhalten hätten.