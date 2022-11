Varga: Ungarn arbeitet an Einigung mit der Europäischen Kommission

Ungarn tut alles, was es kann, um die Fristen für 17 Verpflichtungen einzuhalten, die zuvor mit der Europäischen Kommission ausgehandelt wurden und für die Freigabe von EU-Mitteln erforderlich sind, sagte Justizministerin Judit Varga am Freitag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Vorfeld eines Treffens der EU-Minister sagte Varga vor ungarischen Journalisten, Ungarn befinde sich in einem „intensiven Verhandlungsprozess und arbeite intensiv mit der Europäischen Kommission zusammen; es findet ein konstruktiver und professioneller Dialog zwischen Brüssel und Budapest statt“. Am Samstag werde Ungarn ein offizielles Schreiben versenden, in dem es die Europäische Kommission über die bisher geleistete Arbeit unterrichte, sagte sie.

In Bezug auf das gegen Ungarn eingeleitete Konditionalitätsverfahren, das die Gewährung von EU-Mitteln von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig macht, sagte Varga, das Verfahren wecke Hoffnungen, ein „Testfall“ zu werden, ein „Beispiel für einen konstruktiven Dialog, ein Symbol für eine Einheit, die die Solidarität fördert“. Gleichzeitig dürfe das Verfahren nicht politischen Agenden zum Opfer fallen, da dies die europäische Einheit in einer Zeit nie dagewesener Herausforderungen untergraben würde, warnte sie. Ungarn betrachte das Verfahren als „Testfall für den Aufbau von Vertrauen“ und handele verantwortungsvoll, indem es nicht an personellen und finanziellen Ressourcen spare, so Varga. Ungarn erwarte von seinen Partnern, dass sie dasselbe tun, „damit wir uns endlich den wirklich wichtigen Aufgaben zuwenden können“, sagte sie. Ungarn habe alle Zusagen und Vorschläge geprüft, die es einer effektiven Nutzung der EU-Mittel näher bringen könnten, sagte sie. Die Maßnahmen seien „vorbildlich“ und könnten anderen Ländern als Beispiel dienen, sagte sie.