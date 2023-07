Güterwaggons entgleisen in Ungarn

In der Nähe von Kétpó in Ostungarn sind am Sonntag mehrere Güterwagen entgleist, wobei es nach Angaben der Polizei keine Verletzten gab. Sechs der zwölf Waggons des Zuges entgleisten aus unbekannten Gründen um 12:30 Uhr, teilte die Polizei mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fünf der entgleisten Waggons hatten nach derzeitigem Kenntnisstand brennbare Güter geladen, hieß es weiter. Die Katastrophenschutzbehörde teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass zwei der Waggons flüssige Pestizide geladen hatten, die als umweltgefährdend eingestuft sind. Die Behörde fügte hinzu, dass ein mobiles Labor an den Ort des Geschehens gebracht worden sei. Der Unfall hat zu Verspätungen auf der Strecke Budapest-Békéscsaba geführt.