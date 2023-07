Ganz will Standort in Tápiószele mit Solarkraftwerk aufrüsten

Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó, ein Hersteller von Hochleistungstransformatoren und Elektromotoren, installiert ein 2-MW-Solarkraftwerk an seinem Standort in Tápiószele in Zentralungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Investition in Höhe von 11 Millionen Euro mit einem staatlichen Zuschuss von fast 5 Millionen Euro im Rahmen des Programms zur Rettung von Fabriken gefördert wurde. Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 43,9 Mrd. Forint (115,8 Mio. EUR), wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.