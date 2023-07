Budapest: limehome eröffnet 45 Apartments in europäischer Metropole

limehome, Europas führender technologiebasierter Anbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments, eröffnet 45 neue Einheiten nahe des internationalen Ostbahnhofs in Budapest. Damit feiert das Münchner Hospitality-Unternehmen seinen Einstand im ungarischen Markt. Gästen stehen die geräumigen Apartments ab sofort zur Verfügung. Im laufenden Jahr strebt das HospitalityTech-Startup an, in weitere neue Märkte zu expandieren.





Realisiert wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der B&L Group. Beide Unternehmen kooperierten erstmals miteinander. Matthias J. Maas, Head of Expansion bei limehome, sagt: „Seine reiche Kultur- und Musikszene, das malerische Donauufer und seine berühmten Thermalbäder machen Budapest zu einer der attraktivsten Städte für Touristen in Zentraleuropa. Deswegen hatte die Stadt in unserer Expansionsstrategie eine hohe Priorität. Unser digitales Betriebskonzept ist renditestark und effizient. Gerade in touristischen Top-Destinationen wie Budapest sehen wir deshalb großes Potenzial für limehome.“

Das Objekt liegt wenige Meter entfernt vom Ostbahnhof Keleti. Alle 45 Apartments sind mit einer Küche ausgestattet und verfügen über einen Balkon, eine Terrasse oder eine Dachterrasse. Die Apartmentgröße variiert zwischen ein und drei Zimmern mit einer Fläche von bis zu 70 m². Das Interior Design der Apartments ist vom Japandi-Stil mit einem Fokus auf natürlichen Materialien und klaren, minimalistischen Formen geprägt. Warme, helle Farbtöne und großzügige, lichtdurchflutete Räume mit bodentiefen Fenstern sorgen dafür, dass Gäste sich wie zuhause fühlen.

Über limehome

limehome ist der führende technologiebasierte Anbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments in Europa. Durch die komplett digitale Guest Journey von Buchung bis Check-out und Invoicing erfahren Gäste maximalen Komfort, keine Wartezeiten und Flexibilität in der Reisegestaltung. limehome ist “designed to stay”: Die voll ausgestatteten Suiten erfüllen über alle Standorte hinweg höchste Standards in den Bereichen Funktionalität, Komfort und Design und sind auf kurz- sowie langfristige Aufenthalte ausgelegt. Durch das technologiebasierte Betreibermodell können die Premium Design-Apartments zum Preis eines Standard-Hotelzimmers angeboten werden. Das Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeitende und hat derzeit 4500 Suiten an 215 Standorten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal und Ungarn unter Vertrag.