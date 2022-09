Fressnapf eröffnet Servicezentrum in Budapest

Die lokale Niederlassung des deutschen Tiernahrungshändlers Fressnapf eröffnet ihr Shared Services Center in Budapest, sagte Staatssekretär Levente Magyar am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das SSC werde 150 Arbeitsplätze schaffen, so Magyar. Fressnapf betreibt sein regionales Zentrum bereits von Ungarn aus, fügte er hinzu. Fressnapf-Regionalleiter Patrick Bontenakels sagte, man prüfe Möglichkeiten, von Budapest aus weiter nach Mittel- und Osteuropa zu expandieren, sowie das Potenzial einer Online-Expansion in Südeuropa. Laut Magyar arbeiten derzeit mehr als 70.000 Ungarn in den SSCs des Landes.