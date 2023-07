Beschleunigung der Beendigung von ungeteiltem Gemeinschaftseigentum bleibt Ziel

Das Landwirtschaftsministerium erklärte am Freitag, dass die Beschleunigung der Auflösung von ungeteiltem Gemeinschaftseigentum weiterhin ein wichtiges Ziel sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dies werde das Gefühl des Eigentums weiter stärken, zu einer besseren Qualität des Bodens und der Produktivität führen und gleichzeitig die ungarische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger machen, so das Ministerium in einer Erklärung. Fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen Ungarns sind in ungeteiltem Gemeinschaftseigentum, das sind über 2 Millionen Hektar, so das Ministerium. Bislang seien bei den Grundbuchämtern rund 250.000 Anträge auf Beendigung des Gemeinschaftseigentums für 53.500 Grundstücke eingereicht worden. Etwa 90 % dieser Verfahren seien bereits abgeschlossen und die laufenden Verfahren stünden kurz vor dem Abschluss, so das Ministerium. Das Ministerium begrüßte die Tatsache, dass bisher rund 230.000 Eigentümer ihr unabhängiges Eigentum erhalten haben.