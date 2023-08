Králik übernimmt das Kommando über das NATO-Divisionszentrum in Székesfehérvár

Brigadegeneral Tibor Králik aus der Slowakei hat am Montag das Kommando über das Multinationale Divisionszentrum des NATO-Hauptquartiers (HQ MND-C) in Székesfehérvár in Zentralungarn übernommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der scheidende Kommandeur, Generalmajor Denis Tretinjak aus Kroatien, sagte bei der Übergabezeremonie, er habe gesehen, wie das Zentrum gewachsen sei und seine Ziele verwirklicht habe. Neben den Gründungsmitgliedern Ungarn, Kroatien und später der Slowakei gehören dem Zentrum nun auch Truppen aus Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Slowenien und der Türkei an, wobei Großbritannien seine Absicht zur Zusammenarbeit signalisiert hat, fügte er hinzu. Králik, der seit über einem Jahr im Zentrum tätig ist, dankte seinem Vorgänger für seine Arbeit und sagte, er werde sie im gleichen Sinne fortsetzen. Der Chef der ungarischen Armee, Gábor Böröndi, erklärte, dass das HQ MND-C bis Ende des Jahres voll einsatzfähig sein soll und dass die ungarische Regierung zu diesem Zweck Kommunikationsausrüstung bereitstellt.