Einbruch bei den Baugenehmigungen für Wohnhäuser im ersten Halbjahr

Die Zahl der in Ungarn erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime ist im ersten Halbjahr um 38,6 % auf 10.880 zurückgegangen, wie aus den am Montag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Zahl der Baufertigstellungen sank um 19,5 % auf 7.353. Die Zahl der Wohnungsfertigstellungen in der Hauptstadt sank um 36,0 %, in den Komitaten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 28,0 % und in den kleineren Städten um 6,9 %. In den kleinsten Siedlungen Ungarns stieg die Zahl um 9,2 %.