Liszt Ferenc Passagierzahlen steigen im ersten Halbjahr um fast 27 Prozent

Die Passagierzahlen am Liszt Ferenc International sind in der ersten Jahreshälfte um 26,6 % auf 6.683.524 gestiegen, teilte der Betreiber Budapest Airport am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Passagierzahlen lagen immer noch 9,4 % unter denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2019, dem Jahr vor der Pandemie, so der Flughafen Budapest. Das Frachtaufkommen erreichte in der ersten Hälfte dieses Jahres 91.452 Tonnen, womit das Ziel von 200.000 Tonnen für das Gesamtjahr in greifbare Nähe gerückt ist, fügte der Flughafen hinzu.