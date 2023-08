Kraftwerksausschreibung stößt auf breites internationales Interesse

Eine im März veröffentlichte Ausschreibung für den Bau von Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.650 MW im Osten Ungarns hat neben westeuropäischen Unternehmen auch Interessenten aus Ägypten, Griechenland, China und der Türkei angezogen, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sechs Bewerber wurden zur Teilnahme an der Ausschreibung für den Bau von zwei Gas- und Dampfturbinenblöcken mit einer Leistung von jeweils bis zu 500 MW im MVM-Tisza-Kraftwerk in Tiszaújváros zugelassen. Sechs weitere Bewerber wurden zur Abgabe eines Angebots für den Bau eines einzelnen Gas- und Dampfturbinenblocks mit einer Leistung von bis zu 650 MW im Mátra-Kraftwerk in Visonta ermächtigt, so das Ministerium. Der Bau der Anlagen wird voraussichtlich drei bis dreieinhalb Jahre dauern, nachdem das öffentliche Vergabeverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde.