Ungarn: Drohnen werden zunehmend bei der Polizeiarbeit eingesetzt

Die Polizei hat in diesem Jahr in 2.400 Fällen Drohnen eingesetzt, darunter 1.100 Fälle von Verstößen gegen die Verkehrsregeln, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auch dank der Weiterentwicklung der Polizeiausrüstung und der Anschaffung moderner Technik sei die Zahl der Straftaten im Vergleich zu 2010 um ein Drittel gesunken, sagte Bence Rétvári auf einer Pressekonferenz. Im gleichen Zeitraum sei die Zahl der Polizisten um 3.000 auf 36.500 gestiegen, und Ungarn sei zum 13. sichersten Land der Welt aufgestiegen, fügte er hinzu. Neben der Verkehrskontrolle werden Drohnen zur Überwachung schwer zugänglicher Gebiete eingesetzt, sagte er. Sie werden auch zur Aufdeckung illegaler Migration an den südlichen Grenzen, zur Sicherung von Veranstaltungen, zur Suche nach vermissten Personen und illegalen Mülldeponien sowie zur Tatortuntersuchung eingesetzt, fügte er hinzu. István Jámbor, Leiter der Abteilung für Verkehrskontrolle der nationalen Polizei, sagte, die Polizei verfüge derzeit über 60 Drohnen und etwa 300 Beamte seien für deren Bedienung geschult worden.