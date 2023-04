Ungarn gehört dank Kriminalprävention zu den sichersten Ländern Europas

Ungarn gehört heute zu den sichersten Ländern Europas, auch dank der Arbeit des Nationalen Rates für Kriminalitätsprävention, sagte ein Beamter des Innenministeriums anlässlich des Tages der Kriminalitätsprävention am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums, führte den Rückgang der erfassten Straftaten um ein Drittel innerhalb eines Jahrzehnts auch auf die Maßnahmen zur Stärkung des Rechtssystems und der Polizei sowie auf das hohe Beschäftigungsniveau zurück. Vor zehn Jahren wurden in einem einzigen Jahr 447.000 Straftaten registriert, im vergangenen Jahr waren es 154.000. Nur 4 % der Menschen in Ungarn fühlen sich laut einer französischen Umfrage nicht sicher, verglichen mit 15 % in Deutschland, 20 % in Belgien, 24 % in Frankreich und 58 % in Schweden, sagte er. Rétvári sagte, dass die Verbrechensbekämpfung an den nationalen Grenzen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung mit der Migration auch ein Faktor sei, der die Ungarn davor schütze, Opfer von Verbrechen zu werden.