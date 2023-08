Ungarn: Verbraucherpreisindex fällt im Juli auf 17,6 Prozent

Die Verbraucherpreise in Ungarn sind im Juli um 17,6 % gestiegen, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mitteilte. Die Inflation sank den sechsten Monat in Folge, nachdem sie im Januar mit 25,7 % ihren Höchststand erreicht hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen im Juli um 23,1 %, während die Preise für Haushaltsenergie um 35,7 % zunahmen. Die Preise in der Warenkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge umfasst, stiegen um 17,2 %, während die Preise für Spirituosen und Tabakwaren um 14,6 % und die Preise für Bekleidung um 8,0 % zunahmen. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 14,6 % und beschleunigten sich damit gegenüber einem Anstieg von 14,4 % im Juni. Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt werden, betrug 17,5 %. Der anhand eines Warenkorbs für Rentner berechnete VPI lag bei 18,7 %. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 %.

Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, betonte, dass die Maßnahmen der Regierung „brutal effektiv“ gewesen seien und dass die „sanktionsbedingte“ Inflation bis Oktober auf eine einstellige Zahl zurückgehen könnte. Ungarn sei dank gezielter staatlicher Maßnahmen wie der Online-Preisüberwachung in eine Phase des „dynamischen Inflationsabbaus“ eingetreten, fügte er hinzu. Der Rückgang der Lebensmittelpreise um 0,9 % im Vergleich zum Vormonat sei eine wichtige Komponente des allgemeinen Inflationsrückgangs, und die Lebensmittelinflation habe sich gegenüber ihrem Höchststand auf Jahresbasis fast halbiert. Er sagte, die Preisüberwachung habe zu einem Wettbewerb zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern geführt, wobei die Preise in 53 von 62 überwachten Produktkategorien gefallen seien. Die niedrigeren Lebensmittelpreise im Juli könnten zu einer Abschwächung der allgemeinen Inflation um 0,7 Prozentpunkte geführt haben, fügte er hinzu. Nagy wies auch auf das Engagement der Wettbewerbsbehörde bei der strengen Überwachung multinationaler Einzelhändler hin, um Preisabzocke zu verhindern.