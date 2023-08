Zwölf Blumenwagen werden beim diesjährigen Debrecener Blumenkarneval zu sehen sein

Zwölf Blumenwagen, 37 Gruppen und mehr als 1.500 Tänzerinnen und Tänzer werden beim diesjährigen Blumenkarneval am 20. August in Debrecen teilnehmen, hieß es am Freitag auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Veranstaltung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bürgermeister László Papp wies darauf hin, dass es in den letzten Jahren nur einen elektrischen Blumenwagen gab, in diesem Jahr aber die Hälfte der Wagen, also 6, elektrisch sein werden. Er fügte hinzu, dass man in den kommenden Jahren alle Blumenwagen auf Elektrobetrieb umstellen wolle. Unter den Blumenwagen in Debrecen wird es den üblichen Wagen mit der Heiligen Krone geben, aber auch einen Wagen, der der Städtepartnerschaft zwischen Debrecen und Nagyvárad gewidmet ist, sowie eine Reihe neuer Wagen, sagte László Papp.

Er erwähnte, dass zum Beispiel Teva Gyógyszergyár einen duftenden Wagen vorbereitet, der Blumenwagen von BMW wird 1.000 Hortensiensträucher haben, die nach dem Karneval an Bildungseinrichtungen übergeben werden, und es wird auch Blumenwagen geben, auf die die Besucher klettern können. Unter den Institutionen, die Wagen aufstellen werden, wird die Kodály Philharmonie Debrecen sein, die dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Wie Dániel Somogyi-Tóth, der künstlerische Leiter, sagte, bereiten sie für den Karneval einen Blumenwagen vor, der den Dirigenten darstellt.

Der Wagen des Nationalparks Hortobágy, der in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, wird ebenfalls an dem Umzug teilnehmen, begleitet von den Volkstänzern des Debrecener Hajdú-Tanzensembles, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. „Der Blumenwagen repräsentiert die Welt der Kraniche“, sagte István Kapocsi, stellvertretender Generaldirektor der Nationalparkdirektion Hortobágy. In diesem Jahr werden acht Tribünen entlang der Strecke des Umzugs aufgestellt, von denen eine dank des Debrecener Wohltätigkeitsvereins kostenlos sein wird, damit Familien in schwierigen Situationen den Umzug verfolgen können, sagte Réka Mészáros, Geschäftsführerin des Karnevalsveranstalters Főnix Rendezvényszervező Kft. Sie fügte hinzu, dass neben den 28 einheimischen Gruppen auch Ausländer unter den Teilnehmern sein werden: die Fahnenschwinger aus San Marino, ein beliebter Publikumsliebling, sowie Teams aus Brasilien, Spanien und Serbien.

In diesem Jahr veranstaltet BMW IFactory in Zusammenarbeit mit der Universität Debrecen und dem Berufsbildungszentrum Debrecen am 18. August eine Berufsinsel am Dósa nádor tér. „Es wird wieder der Internationale Blumenbindewettbewerb stattfinden, und die hier entstandenen Arbeiten werden auch in der Stadt ausgestellt, während die Bushaltestellen mit Blumen bedeckt und Selfie-Points eingerichtet werden“, so die Geschäftsführerin. Weitere Informationen über das Programm, das am Montag beginnt und mit dem Festumzug am Sonntag seinen Höhepunkt erreicht, finden Sie auf debreceniviragkarneval.hu.