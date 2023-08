Ab-Hof-Preise sinken im Juni um 14,6 Prozent

Die Ab-Hof-Preise in Ungarn sind im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 % gesunken und damit den dritten Monat in Folge zurückgegangen, nachdem sie jahrelang gestiegen waren, so das Zentrale Statistikamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse gingen um 26,5 % zurück, während die Preise für Getreide um 39,0 % und für Ölsaaten um 48,4 % fielen. Die Preise für Lebendvieh und tierische Erzeugnisse stiegen um 15,1 %, da die Preise für lebende Tiere um 19,7 % und die Preise für tierische Erzeugnisse um 5,5 % stiegen.