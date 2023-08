In Budapest werden 45 weitere Blitzer installiert

Die Stadtverwaltung von Budapest hat in Zusammenarbeit mit der Polizei mit der Installation von weiteren 45 Radarkameras in der Stadt begonnen, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er wies darauf hin, dass die Installation solcher Blitzer keine kommunale Aufgabe sei, fügte aber hinzu, dass die Erhöhung ihrer Zahl zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle beitrage. Karácsony sagte, dass die Maßnahmen der Stadt, einschließlich der Einführung neuer Fußgängerüberwege und der Trennung von Radwegen und Fahrbahnen, darauf abzielen, den Verkehr in der Stadt sicherer zu machen. „Langfristig soll sichergestellt werden, dass in Budapest niemand bei einem Verkehrsunfall stirbt“, sagte er.