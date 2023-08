Novák: Selenskyj bereit, die Rechte der ungarischen Minderheit zu achten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist „bereit, den Ungarn in der Ukraine die Rechte zu gewähren, die ethnische Ukrainer in Ungarn genießen“, sagte Präsidentin Novák in einem Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Während ihres jüngsten Besuchs in Kiew drängte Novák auf „sinnvolle Schritte“ in Bezug auf die Rechte der transkarpatischen Ungarn. Novák sagte dem Nachrichtenportal Index, dass sie bei ihrem Besuch ein ausführliches Tête-à-Tête mit ihrem ukrainischen Amtskollegen gehabt habe, das erste, bei dem er ihr für die Hilfe Ungarns gedankt und die Beharrlichkeit der Ungarn in den Unterkarpaten gelobt habe. Die beiden Länder hätten ein gemeinsames Interesse daran, der ungarischen Volksgruppe volle Minderheitenrechte zu gewähren. „Wir brauchen keine hochtrabenden Phrasen … ethnische Ukrainer in Ungarn genießen eine breite Palette von [Minderheiten-]Rechten, und das ist völlig richtig“, sagte Novák. Selenskyj, fügte sie hinzu, versicherte ihr, dass die Ukraine bereit sei, ethnischen Ungarn dieselben Rechte zu gewähren. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine drängte Novák auf Friedensgespräche, da sie keine militärische Lösung sehe, die den Frieden langfristig sichern könne. In Bezug auf die „Friedensinitiative“ von Selenskyj sagte sie, es sei wichtig, dass „Ungarn an jeder Bewegung teilnimmt, die dem Frieden näher kommt; ich habe unsere Bereitschaft signalisiert, an den Verhandlungen teilzunehmen, was der ukrainische Präsident begrüßt hat.“