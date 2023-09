Novák: Ungarn ist bereit, sich an jeder Friedensinitiative für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Ukraine zu beteiligen

Ungarn unterstützt und ist bereit, sich an jeder Friedensinitiative zu beteiligen, die ein praktikables Umfeld für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Ukraine schafft und einen Fahrplan für einen nachhaltigen und gerechten Frieden aufstellt, erklärte Präsidentin Katalin Novák am Mittwoch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrer Ansprache, die das ungarische Staatsoberhaupt zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten im UN-Sicherheitsrat hielt, erklärte Novák, Ungarn begrüße die ukrainische Friedensinitiative und sei bereit, sich dem Prozess anzuschließen. Die persönliche Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij in der UNO sei auch ein Zeichen dafür, dass „der Moment gekommen ist, den Frieden ernst zu nehmen“, sagte sie. Novák sagte, sie zähle darauf, dass Zelensky „Maßnahmen ergreift und die Wiederherstellung der Rechte der ethnischen Ungarn in der Ukraine erleichtert“, wie er es persönlich bei ihrem Treffen in Kiew und auch in New York versprochen habe.