Navracsics: Ungarn gehört zu den effektivsten Abnehmern von EU-Mitteln

Ungarn ist eines der effizientesten EU-Mitgliedsländer, wenn es um die Absorption von EU-Mitteln geht. Zehntausende von Projekten wurden zielgerichtet und effektiv unter Einhaltung der Vorschriften abgeschlossen, sagte der Minister für Regionalentwicklung am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Einweihung des kürzlich renovierten Hauptsitzes der Handelskammer des Komitats Győr-Moson-Sopron sagte Tibor Navracsics, ähnliche Investitionen „dienten dem öffentlichen Wohl“ in Ungarn und in der Europäischen Union. Navracsics wies darauf hin, dass Ungarn am Donnerstag bei der Europäischen Kommission einen Kredit in Höhe von 3,9 Milliarden Euro aus der Europäischen Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit (RRF) beantragt hat.