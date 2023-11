Navracsics: Ungarn nutzt EU-Gelder effektiv

Ungarn gehört zu den Mitgliedstaaten, die die Mittel der Europäischen Union am effektivsten genutzt haben, sagte der Minister für regionale Entwicklung Tibor Navracsics am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich der Abschlussveranstaltung der beiden umfassenden Regionalentwicklungsprogramme TOP und VEKOP sagte Navracsics, dass die beiden Programme 13.000 Projekte unterstützt hätten, die darauf abzielten, die Kluft zwischen den entwickelten und den rückständigen Regionen des Landes zu schließen. Navracsics dankte der Europäischen Kommission für die rechtzeitige Auszahlung der Mittel, die dazu beigetragen habe, „dass Ungarn lebenswerter und wettbewerbsfähiger geworden ist“. Er forderte die Vertreter der Europäischen Kommission auf, „ihre politischen Ängste hinter sich zu lassen und über die Finanzierung auf der Grundlage ihrer professionellen Haltung und nicht auf der Grundlage der politischen Erklärungen des Europäischen Parlaments zu entscheiden“.

Agnes Monfret, Leiterin des Referats der Europäischen Kommission für die Programmdurchführung in Ungarn, Bulgarien und Slowenien, wies darauf hin, dass im Rahmen der TOP- und VEKOP-Projekte einige Kinderkrippen mit 10.000 Plätzen und 50.000 Plätze in Kindergärten geschaffen oder umgestaltet wurden. Die Programme trugen auch zum Bau von 3.700 Hektar Gewerbegebieten in weniger entwickelten Orten, zur Aufwertung von 3,3 Millionen Quadratmetern öffentlicher Flächen, zum Bau von 500 km Radwegen und zur Erneuerung von 2.000 Arztpraxen bei. Fast 65.000 Menschen nahmen an Schulungen für den Arbeitsmarkt teil, und 99 lokale Gruppen erhielten Hilfe bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsstrategie, stellte sie fest. Ungarns Kohäsionsfonds belaufen sich im Finanzzyklus 2021-2027 auf 22 Milliarden Euro, was 12 % des BIP des Landes entspricht, sagte sie. „Ich zähle darauf, dass meine ungarischen Kollegen mit uns zusammenarbeiten … und unsere gemeinsamen Erfolge als Partner kommunizieren.“ TOP hat 4 Milliarden Euro an EU-Kofinanzierung in benachteiligten Regionen des Landes verwendet, und VEKOP erhielt 582 Millionen Euro, um Projekte in Zentralungarn zu entwickeln.